Минобороны намерено изменить соглашения по использованию полигонов с РФ после падения обломков ракеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК намерено внести изменения в соглашение с РФ после падения обломков ракеты в Актюбинской области. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РК Мурат Бектанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть соглашение 1995 года по использованию полигонов на территории РК Российской Федерацией. Комиссия уже отработала, действительно это были обломки геофизической ракеты. Дело в том, что соглашение еще 1995 года, сейчас Минобороны вносит предложения по внесению изменений в соглашение в части касающихся обеспечения безопасности наших территорий и объектов», - сказал Мурат Бектанов.

По его словам, комиссия еще не закончила работу.

«Здесь комиссия еще отрабатывает, то есть до конца не доработала. Но это с их полигона как положено, комиссия отработает и мы информацию дадим», -подчеркнул Мурат Бектанов.

Представитель Минобороны также ответил на вопрос - предусмотрена ли компенсация в таких случаях.

«Согласно соглашению предусматривается компенсация - если будут нарушения или какой-то ущерб. Наша комиссия еще отрабатывает это, о компенсации будет известно после комиссии. Ее работа может продолжаться еще в течение 10 дней», - пояснил Мурат Бектанов.

Напомним, 9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 г., произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было.В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет.

Министерство обороны РК сообщило , что, согласно предварительным данным совместной казахстанско-российской комиссии, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета, направленная на исследование верхних слоев атмосферы.