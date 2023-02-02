Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Минобороны и сотрудники ДЧС Шымкента задействованы в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области

2 Февраля 2023, 21:40
Минобороны и сотрудники ДЧС Шымкента задействованы в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Активное таяние снега привело к переполнению крупнейшего природного канала Кабылсай, впадающего в реку Арысь, протекающую вблизи одноименного города и многочисленных сел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В связи с угрозой подтопления населенных пунктов руководство акимата г. Арыси, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, акимы сельских округов организовали противопаводковые мероприятия.

В них задействовано сто солдат войсковой части № 44859 Вооруженных сил, личный состав пожарной части № 7, специалисты КГУ «Жасыл Арыс» и волонтеры молодежного ресурсного центра.

Подготовлено 2 тысячи мешков с песком, которые отправляют в сельские округа и в предполагаемые зоны затопления.

Руководство региона держит ситуацию под контролем. На дежурных постах осуществляется контроль речного стока и уровня воды.

По информации МЧС РК, для помощи в ликвидации последствий подтоплений и проведении аварийно-спасательных работ в Туркестанскую область на помощь прибывают силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Шымкента.

Как сообщалось ранее, министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область.

Аким Туркестанской области провел экстренное совещание.




Фото: пресс-служба МО РК


Новости по теме
Трех человек пытаются освободить из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе
Во всех водохранилищах есть свободные емкости для принятия паводковой воды - Минэкологии РК
Казахстанские спасатели готовятся к поисково-спасательным работам в Газиантепе
Теги:
Читайте также
Трех человек пытаются освободить из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе
Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона
Конференцию доноров для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии созывают в Брюсселе
Испания направила четыре военных корабля для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
Казахстанцев и граждан Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа
До 12 тысяч 391 человека возросло число погибших при землетрясениях в Турции
В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

Лента новостей