Минобороны РК усиливает соцподдержку армии и вовлекает ветеранов в воспитание молодежи

Встреча прошла с участием ветеранов Вооруженных сил Казахстана. Открывая мероприятие, Аскар Мустабеков отметил, что по поручению Президента в армии ведется системная работа по усилению воспитательной и идеологической составляющей, в том числе в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

По его словам, на фоне усложняющейся военно-политической обстановки профессиональный опыт и жизненная мудрость ветеранов приобретают особую ценность.

— Ветераны для нас — не прошлое, а живая сила армии, передающая молодым военнослужащим ценности чести, долга и верности Отечеству. Благодаря вам сохраняются и укрепляются воинские традиции, формирующие нравственный фундамент армии и ее боеспособность, — подчеркнул заместитель министра обороны.

В ходе встречи он также рассказал о мерах социальной поддержки военнослужащих. В их числе — возвращение полевых выплат, увеличение стоимости продовольственного пайка, а также введение бесплатного проезда железнодорожным транспортом к месту отпуска и обратно для военнослужащих и членов их семей.

Отдельное внимание участники уделили нормативно-правовым актам, принятым в 2025 году и направленным на развитие военно-патриотической работы с молодежью. В этой работе задействованы республиканский координационный совет, а также государственные и местные исполнительные органы.

Участники встречи сошлись во мнении, что военно-патриотическое воспитание должно быть практико-ориентированным, живым и отвечать интересам современной молодежи, активно вовлеченной в цифровую среду. Формальный подход в этой сфере, подчеркнули они, необходимо исключить.

Ветераны и руководство Министерства обороны также поддержали необходимость внедрения новых форм взаимодействия, активизации информационной работы и использования современных коммуникационных каналов для укрепления доверия и авторитета Вооруженных сил.

