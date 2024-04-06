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    13:46, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Минобороны РК направит дополнительные силы в пострадавшие от паводков регионы — Глава Государства

    военнослужащие
    Фото: Минобороны РК

    Касым-Жомарт Токаев поручил вице-премьерам направиться в регионы, пострадавшие от паводков и лично контролировать ход восстановительных работ, а также призвал казахстанцев доверять только официальным источникам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Президента, Правительство уже активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры, создан Республиканский штаб во главе с Премьер-министром, который совместно со своими заместителями и министром по чрезвычайным ситуациям посещают пострадавшие регионы.

    — Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности, — заявил Глава государства.

    Он добавил, что акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров.

    Президент поручил Правительству и местным органам власти продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками. На подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок. В свою очередь, Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

    — Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны Правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Он поручил информационному штабу непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах. Также Президент обратился к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам с просьбой не распространять непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники.

    — В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества. Прошу граждан доверять только официальным источникам информации, — добавил Глава государства.

    Теги:
    Акорда Президент Регионы Минобороны РК Токаев Касым-Жомарт Премьер-министр РК Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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