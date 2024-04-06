Касым-Жомарт Токаев поручил вице-премьерам направиться в регионы, пострадавшие от паводков и лично контролировать ход восстановительных работ, а также призвал казахстанцев доверять только официальным источникам, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Президента, Правительство уже активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры, создан Республиканский штаб во главе с Премьер-министром, который совместно со своими заместителями и министром по чрезвычайным ситуациям посещают пострадавшие регионы.

— Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности, — заявил Глава государства.

Он добавил, что акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров.

Президент поручил Правительству и местным органам власти продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками. На подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок. В свою очередь, Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

— Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны Правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил информационному штабу непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах. Также Президент обратился к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам с просьбой не распространять непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники.