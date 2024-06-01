Минобороны РК начинает учения: казахстанцев просят не распространять фейковые сообщения и видео

В связи с началом нового периода обучения, с 3 по 6 июня т.г. будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи.

Фото: Минобороны РК

Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

Фото: Минобороны РК

В этой связи, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.