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    10:40, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Минобороны РК начинает учения: казахстанцев просят не распространять фейковые сообщения и видео

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    В связи с началом нового периода обучения, с 3 по 6 июня т.г. будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи.

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    В этой связи, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.

    Теги:
    Учения Вооруженных сил Армия Учения Вооруженные силы Минобороны РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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