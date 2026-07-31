Минобороны РК и Казахстанская федерация борьбы будут совместно готовить спортсменов

Министерство обороны Казахстана и Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие системы физической и спортивной подготовки военнослужащих, а также поддержку спортсменов высокого класса, передает агентство Kazinform.

Подписи под документом поставили министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и председатель Казахстанской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Еркин Окасов.

По словам главы оборонного ведомства, меморандум открывает новый этап взаимодействия, направленного на укрепление спортивного потенциала Вооруженных сил и развитие военно-патриотического воспитания молодежи.

— Уверен, что объединение усилий позволит раскрыть возможности талантливых спортсменов, помочь им добиться высоких результатов на международной арене и одновременно воспитать поколение, для которого патриотизм, дисциплина и служение Родине станут жизненными принципами, — отметил Даурен Косанов.

Документ предусматривает координацию совместной деятельности в сфере развития спортивной борьбы, проведение учебно-тренировочных сборов, участие спортсменов и специалистов в международных тренировочных мероприятиях, а также расширение международного военно-спортивного сотрудничества.

Кроме того, соглашение направлено на укрепление материально-технической базы Вооруженных сил. Спортивные объекты планируется оснастить современными борцовскими коврами и специализированным инвентарем за счет внебюджетных средств.

Особое внимание будет уделено подготовке спортивного резерва. После окончания 9 класса перспективные спортсмены смогут поступить в Военно-спортивный колледж имени Бауыржана Момышулы по специальностям «вольная борьба» и «греко-римская борьба».

Также члены национальных сборных получат возможность проходить воинскую службу в Спортивной роте Вооруженных сил без отрыва от подготовки к международным соревнованиям и крупнейшим спортивным турнирам.

Как отмечается, меморандум направлен на долгосрочное сотрудничество сторон в целях развития олимпийских видов борьбы, укрепления кадрового потенциала армейских спортсменов, воспитания патриотичной молодежи и повышения авторитета Казахстана на международной спортивной арене.

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