Минобороны предупредило казахстанцев об ограничительных мерах

Минобороны РК сделало заявление в связи с программой боевой подготовки Вооруженных сил РК, передает агентство Kazinform.

С 2 по 13 сентября 2024 года на учебном полигоне «Матыбулак» в Жамбылской области пройдет оперативно-тактическое командно-штабное учение «Айбалта-2024».

Учения будут включать передвижение сил и средств через территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Абай и Жетысу областей. С 26 августа подразделения начнут марш комбинированным способом — железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в места постоянной дислокации.

В связи с проведением учений в некоторых районах страны могут быть введены ограничительные меры.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и полагаться только на официальные источники информации.