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    16:15, 26 Август 2024 | GMT +6

    Минобороны предупредило казахстанцев об ограничительных мерах

    Минобороны предупредило казахстанцев об ограничительных мерах
    Фото: Минобороны РК

    Минобороны РК сделало заявление в связи с программой боевой подготовки Вооруженных сил РК, передает агентство Kazinform.

    С 2 по 13 сентября 2024 года на учебном полигоне «Матыбулак» в Жамбылской области пройдет оперативно-тактическое командно-штабное учение «Айбалта-2024».

    Учения будут включать передвижение сил и средств через территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Абай и Жетысу областей. С 26 августа подразделения начнут марш комбинированным способом — железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в места постоянной дислокации.

    В связи с проведением учений в некоторых районах страны могут быть введены ограничительные меры.

    Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и полагаться только на официальные источники информации.

    Теги:
    Учения Вооруженных сил Вооруженные силы Минобороны РК Жамбылская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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