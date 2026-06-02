Миннацэкономики РК утвердило методику расчета потенциального ВВП

В рамках работы по обеспечению качественного экономического роста и дальнейшего совершенствования макроэкономического анализа Министерство национальной экономики РК утвердило Методику расчета потенциального валового внутреннего продукта, передает Kazinform.

Потенциальный ВВП определяет максимально возможный объем производства в экономике при полном использовании факторов производства и отсутствии инфляционного давления.

Расчет данного показателя позволит определить естественные пределы экономического роста в Казахстане и насколько они выше или ниже фактческих значений.

Методика учитывает международный опыт расчета потенциального ВВП и предусматривает применение широко используемой в мировой практике производственной фукнции Кобба-Дугласа с оценкой вклада в экономический рост таких факторов, как увеличение занятости, рост инвестиции и основного капитала, а также технологический прогресс (совокупная факторная производительность).

Для расчета будут использоваться официальные данные Бюро национальной статистики.

Оценку потенциального ВВП планируется осуществлять ежеквартально.

Результаты будут использоваться в аналитических целях для оценки качества экономического роста и определения фазы экономического цикла.

Ранее сообщалось о том, что экономика Казахстана сохраняет высокие темпы роста: ВВП увеличился на 6,5%.