Миннацэкономики РК утвердило методику расчета потенциального ВВП
В рамках работы по обеспечению качественного экономического роста и дальнейшего совершенствования макроэкономического анализа Министерство национальной экономики РК утвердило Методику расчета потенциального валового внутреннего продукта, передает Kazinform.
Потенциальный ВВП определяет максимально возможный объем производства в экономике при полном использовании факторов производства и отсутствии инфляционного давления.
Расчет данного показателя позволит определить естественные пределы экономического роста в Казахстане и насколько они выше или ниже фактческих значений.
Методика учитывает международный опыт расчета потенциального ВВП и предусматривает применение широко используемой в мировой практике производственной фукнции Кобба-Дугласа с оценкой вклада в экономический рост таких факторов, как увеличение занятости, рост инвестиции и основного капитала, а также технологический прогресс (совокупная факторная производительность).
Для расчета будут использоваться официальные данные Бюро национальной статистики.
Оценку потенциального ВВП планируется осуществлять ежеквартально.
Результаты будут использоваться в аналитических целях для оценки качества экономического роста и определения фазы экономического цикла.
Ранее сообщалось о том, что экономика Казахстана сохраняет высокие темпы роста: ВВП увеличился на 6,5%.