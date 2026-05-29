Экономика Казахстана сохраняет высокие темпы роста: ВВП увеличился на 6,5%

На полях Евразийского экономического форума главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов оценил текущие тренды в регионе. По его словам, Казахстан демонстрирует высокую активность на фоне крупных инфраструктурных проектов и притока инвестиций, передает Kazinform.

Казахстан остается одной из ключевых экономик региона и играет важную роль в формировании интеграционной и транспортно-логистической повестки Евразии. За последние пять лет страны евразийского пространства заметно ускорили темпы развития в условиях глобальной трансформации мировых хозяйственных связей.

Главные драйверы роста

В ходе панельной сессии «Евразийская экономическая интеграция: вызовы и перспективы» представитель ЕФСР озвучил ключевые показатели развития республики:

Рост ВВП в 2025 году составил 6,5% — это один из самых высоких результатов за последние годы.

Строительный сектор в 2022–2025 годах рос в среднем более чем на 14% ежегодно.

Розничная торговля показывала средний ежегодный рост почти на 7%.

— Драйверами роста стали расширение добычи нефти, развитие инфраструктуры, и строительство. Это говорит о сохранении высокой экономической активности, но одновременно требует особого внимания к вопросам качества экономического роста и формированию дисбалансов в условиях перегрева экономики, — отметил Сергей Улатов.

Новый вектор интеграции ЕАЭС

По мнению спикера, интеграционная повестка ЕАЭС постепенно выходит за рамки традиционных торговых отношений. Сейчас фокус стран-участниц смещается в сторону технологической трансформации, масштабной цифровизации и развития человеческого капитала.

В завершение выступления Сергей Улатов сообщил, что 29 октября 2026 года ЕФСР проведет Международную экономическую конференцию. Мероприятие будет посвящено оценке потенциала и факторов устойчивого экономического роста, а также ключевым вызовам для развития рынков труда государств — участников Фонда.

Напомним, в Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета.