Миннацэкономики РК признало, что финансирование бюджета без Нацфонда невозможно

— Механизм перераспределения общественного блага в любой экономике примерно одинаковый, он через происходит налоговую систему. Государство изымает часть дохода через налоги каких-то отраслей больше, каких-то отраслей меньше и распределяет это на другие отрасли. У нас этот механизм очень хорошо работает. Кроме того, отличие экономики Казахстана от многих других стран в том, что у нас есть Национальный фонд, в котором также доходы от горнодобывающих отраслей, в первую очередь от нефтянки собираются, — сказал Тимур Жаксылыков на брифинге в Сенате.

В качестве примера он привел программу «Нацфонд — детям».

— С этого года мы внедрили механизм участия населения, в данном случае детей, в тех доходах, которые получает государство от эксплуатации природных нефтянок. Это национальная программа детям, она заработала, она будет продолжать работать, сейчас только первые шаги реализуются. Кроме того, к сожалению, наверное, все-таки не можем финансировать бюджет без Национального фонда, и мы поэтому постоянно изымаем часть этих доходов в виде гарантированного трансферта в бюджет, и также потом через бюджетные механизмы распределяемого на экономику.

Поэтому я скажу о том, что у нас эти все механизмы, они работают, и действительно природные недра Казахстана, они работают на экономику, они работают на население страны через механизмы бюджетного распределения и через механизмы Национального фонда, — добавил Т. Жаксылыков.



