Миннацэкономики готово содействовать инициативам TikTok по поддержке бизнеса в РК

Представители платформы презентовали результаты исследования, проведенного совместно с НПП «Атамекен» по оценке влияния цифровой платформы на развитие предпринимательства в Казахстане. В опросе приняли участие более 300 представителей микро- и малого бизнеса из 20 регионов страны. Ранее подобные исследования об экономическом влиянии платформы TikTok также проводил в США, Великобритании, Мексике, Саудовской Аравии.

Два года назад состоялась встреча Главы государства и генерального директора платформы. Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов отметил, что сотрудничество с TikTok уже дало конкретные результаты. В частности, в рамках проекта «Одно село – один продукт» предприниматели прошли обучение использованию цифровых инструментов платформы для продвижения своей продукции и увеличения продаж. Результаты исследования подтвердили прямую связь между активностью бизнеса в TikTok и его финансовыми результатами.

- Среди компаний, которые публикуют контент каждую неделю, каждая восьмая получает более половины выручки именно с этой платформы. В целом 63% компаний отмечают, что не менее 5% их годового дохода напрямую связано с TikTok, — сообщил Раимбек Баталов.

Совместно с фондом «Даму» планируется масштабирование программы обучения предпринимателей работе с инструментами TikTok. Также Раимбек Баталов отметил, что привлечение всех современных цифровых инструментов на вооружение малому бизнесу нашей страны – одна из приоритетных задач НПП, вместе с готовящимся совместно с правительством пакетом финансовых, нефинансовых и инфраструктурных мер поддержки МСБ, включая опыт крупнейших международных платформ, таких как TikTok.

- Казахстан для нас – один из самых быстрорастущих рынков региона. Потенциал использования инструментов TikTok здесь еще далеко не исчерпан. Мы готовы сотрудничать с «Атамекеном» и госорганами, чтобы вывести развитие цифровизации бизнеса на новый уровень, — отметил Сергей Соколов.

По данным исследования, наибольший эффект от присутствия в TikTok сегодня демонстрируют компании, действующие в креативных и сервисно-ориентированных секторах, таких как гостинично-курортный бизнес, индустрия развлечений, а также услугах красоты и здоровья. Большой потенциал в TikTok имеют образовательный и туристический контент — ролики казахстанских учителей, культурные и туристические проекты собирают миллионы просмотров.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам цифровой безопасности, гигиены и устойчивого развития онлайн-среды. Эти направления будут развиваться в партнерстве с уполномоченными органами.

Серик Жумангарин приветствовал результаты исследования и инициативы TikTok по поддержке казахстанского бизнеса, отметив готовность предпринимательского блока Министерства национальной экономики оказать необходимое содействие в их реализации.

Ранее в интервью Kazinform директор по связям с органами власти и корпоративным вопросам TikTok в России, Восточной Европе, Центральной Азии и Монголии Сергей Соколов рассказал о том, как TikTok помогает малому бизнесу и почему Казахстан стал одним из самых быстрорастущих рынков в регионе.