РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:19, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Скончалась известный музыковед Алия Сабырова

    В Минкультуры сообщили о кончине Алии Сабыровой — музыковеда, кандидата искусствоведения, исследователя казахской традиционной музыки, подвижника национальной духовности и уважаемого педагога, передает агентство Kazinform.

    Минкультуры выразило соболезнования в связи с кончиной музыковеда Алии Сабыровой
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Свою жизнь Алия Сабырова посвятила изучению научных основ казахской музыки, исследованию общих духовных корней тюркского мира, возвышению национального наследия на высоту современной науки.

    Она одной из первых в Казахстане внедрила авторский курс «Музыка народов мира», который дал новый импульс музыкальному образованию. Ее научные труды внесли большой вклад в раскрытие музыкально-философского смысла наследия Абая и Шакарима. Под ее руководством студенты защитили десятки магистерских и докторских диссертаций.

    Помимо научной деятельности Алия Сабырова проявила себя как выдающийся педагог, воспитавшая множество учеников. Благодаря своей преданности делу, инициативности и новаторскому взгляду она заслужила глубокое уважение современников.

    Светлый образ Алии Сабыровой, ее неизмеримые заслуги в искусстве и науке навсегда останутся в памяти народа. 

    Теги:
    Культура Соболезнования
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают