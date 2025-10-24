Скончалась известный музыковед Алия Сабырова

Свою жизнь Алия Сабырова посвятила изучению научных основ казахской музыки, исследованию общих духовных корней тюркского мира, возвышению национального наследия на высоту современной науки.

Она одной из первых в Казахстане внедрила авторский курс «Музыка народов мира», который дал новый импульс музыкальному образованию. Ее научные труды внесли большой вклад в раскрытие музыкально-философского смысла наследия Абая и Шакарима. Под ее руководством студенты защитили десятки магистерских и докторских диссертаций.

Помимо научной деятельности Алия Сабырова проявила себя как выдающийся педагог, воспитавшая множество учеников. Благодаря своей преданности делу, инициативности и новаторскому взгляду она заслужила глубокое уважение современников.

Светлый образ Алии Сабыровой, ее неизмеримые заслуги в искусстве и науке навсегда останутся в памяти народа.