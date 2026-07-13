Минкультуры уточнило правила лицензирования теле- и радиоканалов в Казахстане

В Казахстане внесены изменения в правила оказания государственной услуги по выдаче лицензии на деятельность по распространению теле- и радиоканалов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации подписан 1 июля 2026 года.

Документ уточняет порядок оказания государственной услуги, в том числе процедуру рассмотрения заявлений, обмена сведениями через государственные информационные системы и механизм предварительного отказа.

Согласно изменениям, уполномоченный орган обязан в течение трех рабочих дней после государственной регистрации приказа в органах юстиции направить информацию о внесенных изменениях оператору «цифрового правительства», услугодателю и в Единый контакт-центр.

Для получения лицензии физические и юридические лица, оказывающие услуги в сфере масс-медиа на территории Казахстана, подают заявление через порталы электронного правительства egov.kz или elicense.kz с приложением документов, предусмотренных перечнем требований к государственной услуге.

Канцелярия услугодателя принимает и регистрирует поступившие документы в день их получения, после чего передает их ответственному структурному подразделению. Если заявление поступило после окончания рабочего дня либо в выходной или праздничный день, его рассмотрение начинается в следующий рабочий день. Ответственное подразделение в течение двух рабочих дней проверяет содержание заявления, комплектность документов и правильность оформления квитанции об оплате.

С 12 июля 2026 года сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя, государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также данные об оплате услугодатель получает самостоятельно через государственные цифровые системы посредством шлюза «цифрового правительства».

Если заявитель представил неполный пакет документов либо документы с истекшим сроком действия, уполномоченный орган направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в электронной форме, подписанный электронной цифровой подписью руководителя либо его заместителя.

Кроме того, вводится процедура предварительного отказа.

При наличии оснований для отказа заявителя уведомляют о предварительном решении, после чего он может представить дополнительные материалы или возражения не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления. Услугодатель также обязан уведомить заявителя о проведении заслушивания не менее чем за три рабочих дня до окончания срока оказания государственной услуги. По итогам рассмотрения возражений принимается решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее предоставлении. Протокол заслушивания оформляется в соответствии со статьей 74 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. В случае устного изложения возражений ведется протокол устного заслушивания.

Также уточнено, что жалобы заявителей, поступившие в адрес услугодателя, рассматриваются в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации.

Основная часть изменений вводится в действие с 20 июля 2026 года, при этом отдельные положения начали действовать с 12 июля 2026 года.

В мае 2026 стало известно, что Казахстан модернизирует нормы регулирования телерадиовещания.