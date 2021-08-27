Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли в Жамбылскую область

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Самолет с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства прибыл в Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

«Должностные лица выехали к месту происшествия.

«Динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов.

Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.

Необходимо отметить, что после ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия», - говорится в сообщении ведомства.