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Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли в Жамбылскую область

27 Августа 2021 00:58
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Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли в Жамбылскую область

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Самолет с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства прибыл в Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

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«Должностные лица выехали к месту происшествия.

«Динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов.

Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.

Необходимо отметить, что после ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия», - говорится в сообщении ведомства.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #МЧС   #Взрыв   #Пожар   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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