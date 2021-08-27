Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли в Жамбылскую область
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Самолет с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства прибыл в Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.
«Должностные лица выехали к месту происшествия.
«Динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов.
Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.
Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.
Необходимо отметить, что после ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия», - говорится в сообщении ведомства.
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