Министры обороны Казахстана и России утвердили новую программу стратегического партнерства
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в Москву для участия в заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
В преддверии заседания состоялась встреча глав оборонных ведомств Казахстана и России.
Генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал армии Сергей Шойгу утвердили новую Программу стратегического партнерства Казахстана и России на 2022-2024 гг. Программа разработана в развитие положений обновленного Договора о военном сотрудничестве между двумя странами.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
Стороны затронули аспекты практического взаимодействия в сфере боевой подготовки, в том числе участия в совместных учениях и Армейских международных играх в следующем году.
Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Республики Казахстан прибыли в Российскую Федерацию для участия в учениях с Миротворческими силами ОДКБ.
- Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
- Стометровый контейнеровоз переломился пополам у берегов Приморского края
- Миротворческие учения «Нерушимое братство-2021» стартовали в России
- Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
- 20 % нарушений совершается водителями авто с иностранной регистрацией - МВД РК
- Более 100 авто могли завезти из РФ с поддельными документами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана