Министры обороны Казахстана и России утвердили новую программу стратегического партнерства

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в Москву для участия в заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В преддверии заседания состоялась встреча глав оборонных ведомств Казахстана и России.

Генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал армии Сергей Шойгу утвердили новую Программу стратегического партнерства Казахстана и России на 2022-2024 гг. Программа разработана в развитие положений обновленного Договора о военном сотрудничестве между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны затронули аспекты практического взаимодействия в сфере боевой подготовки, в том числе участия в совместных учениях и Армейских международных играх в следующем году.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Республики Казахстан прибыли в Российскую Федерацию для участия в учениях с Миротворческими силами ОДКБ.



