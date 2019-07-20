Министру обороны представили промежуточные результаты работы спецкомиссии

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В оперативном штабе генерал-майор Нурлан Ермекбаев заслушал доклад ответственных лиц о текущей обстановке в регионе и результатах выполненных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На совещании в городе Арысь были рассмотрены вопросы хода очистки прилегающих к городу территорий, передислокации воинской части, в том числе организации вывоза вооружения, боеприпасов и имущества, а также восстановления инфраструктуры военного городка.

В ходе осмотра арсенала и прилегающей к нему территории глава военного ведомстваознакомился с предварительными результатами работы специальной комиссии, которая в настоящее время выявляет причины чрезвычайного происшествия.





По результатам даны поручения относительно качественной и оперативной организации необходимых мероприятий по ликвидации последствий ЧС, передислокации воинской части, обеспечению безопасности гражданских лиц и скорейшему восстановлению военного городка.

После совещания генерал-майор Нурлан Ермекбаев проверил боевую готовность, вооружение и военную технику, организацию боевого дежурства в подразделениях, а также состояние учебно-материальной базы в ряде воинских частей Шымкентского гарнизона.





В парке боевых машин ознакомился с условиями хранения военной техники, состоящей на вооружении бригады противовоздушной обороны. На складе ракетно-артиллерийского вооружения проверил условия и порядок хранения стрелкового оружия и боеприпасов к ним. Кроме того, осмотрел склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.





Также министру обороны доложили о текущей обстановке, порядке и условиях хранения и сохранности боеприпасов, укомплектованности и состоянии вооружения, военной и авиационной техники, и имеющихся проблемных вопросах по дальнейшему развитию объектов инфраструктуры и технической зоны.





По итогам работы в гарнизоне командирам воинских частей даны конкретные задачи по повышению уровня безопасности на объектах, неукоснительному соблюдению военнослужащими требований противопожарной и противодиверсионной безопасности и устранению имеющихся недостатков.



