Министром туризма и спорта назначен Ермек Маржикпаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



Маржикпаев Ермек Боранбаевич, 1969 года рождения, уроженец Целинограда. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С.Сейфуллина (учитель истории), Университет «Туран» (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).