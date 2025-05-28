Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили проект Камбаратинской ГЭС-1

Проект Камбаратинской ГЭС-1 — важная региональная инициатива, направленная на укрепление энергетической безопасности и эффективное использование водных ресурсов в Центральной Азии.

26–27 мая 2025 года в Дубае прошёл второй министерский круглый стол с участием делегаций Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана под руководством министров энергетики Ерлана Аккенженова, Таалайбека Ибраева и Джурабека Мирзамахмудова. В составе делегаций также были представители министерств финансов и водных ресурсов.

Главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги по реализации совместного проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 МВт на реке Нарын в Кыргызстане.

Страны обратились к Всемирному банку за технической поддержкой — для обновления технико-экономического обоснования, оценки экологических и социальных последствий, а также разработки модели финансирования и коммерческой структуры проекта.

Директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова подчеркнула: «Всемирный банк приветствует беспрецедентный уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в вопросах обеспечения энергетической и водной безопасности региона. В партнёрстве с другими международными организациями мы рады поддержать усилия правительств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, который принесёт значительные экономические и социальные выгоды для всего региона и его жителей».

Министры подтвердили политическую приверженность своих стран и обсудили достигнутый прогресс после первой встречи в январе 2025 года в Ташкенте. Особое внимание было уделено ТЭО, экологическим аспектам, стоимости проекта, модернизации энергосетей и потенциальным источникам финансирования.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов отметил: «Продвижение проекта Камбаратинской ГЭС-1 — результат тесного и продуктивного взаимодействия наших трёх стран. Казахстан твёрдо привержен данной инициативе и продолжит активное сотрудничество с партнёрами для достижения общих целей в области энергетического развития региона».

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев подчеркнул: «Камбаратинская ГЭС-1 — основа национальной стратегии развития энергетики Кыргызстана и важнейший проект для будущего Центральной Азии. Мы гордимся тем, что реализуем его в тесном партнёрстве с Казахстаном и Узбекистаном, исходя из общего видения устойчивого водопользования и региональной энергетической безопасности. Совместными усилиями мы уверенно движемся к старту реализации проекта в 2025 году».

Министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов сказал: «Вместе с нашими региональными партнёрами мы с удовлетворением отмечаем значительный прогресс, достигнутый с момента первого министерского круглого стола в Ташкенте. Уверен, что благодаря согласованным действиям наших стран и поддержке международных финансовых институтов мы сможем реализовать данный проект в полном соответствии с международными техническими, экологическими и социальными стандартами».

По итогам встречи стороны договорились о дальнейших мерах и сроках, необходимых для подготовки проекта, а также подтвердили намерение продолжать региональное сотрудничество и регулярное проведение министерских встреч для ускорения прогресса в реализации проекта.