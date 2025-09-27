Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили подготовку проекта «Камбаратинская ГЭС-1»

Это важнейшая региональная инициатива, направленная на укрепление энергетической безопасности и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии.

В работе круглого стола приняли участие министры энергетики Ерлан Аккенженов (Казахстан), Таалайбек Ибраев (Кыргызская Республика) и Джурабек Мирзамахмудов (Узбекистан), а также высокопоставленные представители министерств финансов и водных ресурсов трёх стран.

Участники обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта «Камбаратинская ГЭС-1» мощностью 1860 мегаватт на реке Нарын в Кыргызской Республике. Проект реализуется совместно правительствами трех стран.

Третий круглый стол базируется на позитивных результатах трехстороннего диалога, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Ташкенте в январе 2025 года и в Дубае в мае текущего года.

Участники обсудили достигнутый прогресс, включая проект технико-экономического обоснования и предварительную документацию по оценке воздействия на окружающую и социальную среду.

Стороны обсудили предстоящие консультации с заинтересованными сторонами на местном, национальном и трансграничном уровнях, проведение которых запланировано на октябрь–ноябрь 2025 года.

Отдельно были затронуты аспекты, касающиеся механизмов совместной реализации проекта усилиями трёх стран, обновлённых финансовых потребностей проекта и возможностей привлечения дополнительных средств, в том числе в виде финансирования со стороны международных финансовых институтов и партнёров по развитию.

Трёхсторонняя встреча завершилась договорённостью о дальнейших совместных действиях и сроках подготовки проекта.

Также на полях круглого стола делегация Казахстан провел ряд двусторонних переговоров касательно обсуждения условий и возможности привлечения финансирования проекта с международными финансовыми организациями - членами Комитета доноров проекта. Так состоялись встречи с представителями Европейского совета, Всемирного банка, ЕБРР, АБИИ, АБР, фондом OPEC и другими.

Круглый стол был организован при содействии Всемирного банка, который оказывает техническую поддержку в подготовке проекта «Камбаратинская ГЭС-1».