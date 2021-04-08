Министр здравоохранения РК прокомментировал критику Президента по вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал критику Президента страны Касым-Жомарта Токаева касательно темпов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу вашего ведомства. Согласны ли вы с критикой, можете перечислить какие были упущения?» - прозвучал вопрос от представителя СМИ на брифинге в СЦК.

«Основной акцент Глава государства поставил именно на сроках вакцинации. Конечно, мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы поставить вакцину внутрь страны. Я еще раз хочу подтвердить то, что все вакцины недоступны на рынке. Сейчас нет свободной продажи этих вакцин, и чтобы она свободна лежала, ее никто не брал или страны отказывались от этих поставок. Сейчас вопрос стоит в том, что их нет физически, и наша задача - найти и привлечь любые ресурсы для того, чтобы максимально ускорить эти вакцины

Конечно, есть проблема с этой поставкой, но с февраля месяца вы видите, мы очень аккуратно начали вакцинацию теми объемами, которые у нас были в наличии и которые у нас были доступны в Казахстане. Очень аккуратно, выбрав правильные категории граждан, которые нуждаются в первую очередь в этой помощи. Мы правильно выбрали показания, противопоказания, утвердили инструкции. То есть, пошагово работа ведется. Сейчас доверие населения возросло, есть большое желание привиться. То есть эта работа ведется. Конечно, к большому сожалению, то, что вакцины нет, это проблема не только Казахстана, но и наших соседей. Сейчас будем максимально ускоряться и выполним те поручения, которые обозначил Глава государства.

Ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к министру здравоохранения и Правительству на фоне ситуации по вакцинации.

Также Глава государства раскритиковал темпы вакцинации среди населения.