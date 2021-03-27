Министр здравоохранения провел выездное заседание штаба по борьбе с КВИ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе рабочей поездки в город Алматы министр здравоохранения Алексей Цой провел выездное заседание штаба по борьбе с КВИ с участием специалистов территориальных департаментов санэпидконтроля, медфармдеятельности, представителей местных исполнительных органов, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении глава Минздрава указал на недостаточный контроль за развитием эпидситуации в городе.

Так, А.Цой поставил перед медицинским активом Алматы ряд насущных задач, которые необходимо решать в кратчайшие сроки для нивелирования рисков дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Это касается оперативного создания резервных больничных мощностей, разработки алгоритмов реагирования на рост заболеваемости КВИ, необходимости поставок дополнительных объемов вакцин для максимального охвата взрослого населения города, лекарственного обеспечения.

Министр акцентировал внимание на выполнении мероприятий по своевременному выявлению, обследованию и наблюдению за контактными лицами на уровне первичного звена, городских поликлинических служб. Также он отметил важность своевременного расследования очагов распространения коронавируса, которые могут стать угрозой неконтролируемого роста случаев КВИ.

Так, в ходе встречи было отмечено несвоевременное выявление лиц, контактных с больными, наблюдение и мониторинг их состояния здоровья.

Следует также повысить эффективность работы мониторинговых групп и своевременное принятие мер к нарушителям карантинных мер.

Учитывая увеличение объёма поступающей вакцины, требуется скорректировать контингент, подлежащий вакцинации и достаточность прививочных пунктов, проконтролировать обеспеченность холодильным оборудованием с учётом организации выездных прививочных бригад для обеспечения охвата подлежащего населения вакцинацией.

Отмечая за последние две недели нахождение Алматы в зоне повышенного эпидриска, наблюдается наибольшее количество тяжёлых больных с КВИ по стране, число которых увеличилось в 2,7 раза. При этом наибольший удельный вес тяжёлых больных поступил в течение первых суток, что свидетельствует о недостаточной работе на уровне медицинских организаций первичного звена .

В целом, по итогам выездного заседания штаба по борьбе по борьбе с КВИ, министр А.Цой поручил усилить работу по локализации инфекции по всем направлениям, включая строгое соблюдение ограничительных мер.

Справочно: По состоянию на 25 марта в г. Алматы зарегистрировано 31 307 больных с положительным результатом COVID-19 и 5 498 вероятных случаев COVID-19 (ПЦР-). Зарегистрировано 559 летальных случаев (452 КВИ+, 107 КВИ-).

В течение последних 7 дней показатель заболеваемости КВИ+ на 100 тыс. населения составил – 141,0, репродуктивное число Rt составило 1,11. За последние сутки зарегистрировано 341 случаев КВИ+, прирост составил 1,1.

За последнюю неделю (с 18 по 24 марта) по сравнению с предыдущей неделей (с 11 по 17 марта) отмечается рост заболеваемости в 1,3 раза (с 2 033 до 2 659 случаев).

Наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Бостандыкском, Ауэзовском, Медеуском и Наурызбайском районах.