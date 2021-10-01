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Министр здравоохранения Казахстана выступил на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
1 Октября 2021, 16:30
Министр здравоохранения Казахстана выступил на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой принял участие во встрече высокого уровня по всеобщему охвату здоровьем на площадке Генеральной Ассамблеи ООН с участием Генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Гебрейесуса Адханома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В ходе мероприятия была еще раз подтверждена приверженность Казахстана к достижению Целей устойчивого развития ООН и продвижению Алма-Атинской и Астанинской деклараций по ПМСП в глобальном масштабе.

В ходе своего выступления А. Цой поблагодарил организаторов, включая Грузию, Японию, Таиланд, Всемирную организацию здравоохранения и движение ВОУЗ-2030 за организацию и приглашение Казахстана в качестве ко-спонсора.

«Обязательство государств-членов ООН поддерживать всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ) и достичь его к 2030 году становится все более сложной и критически важной задачей во время пандемии COVID-19. В основе ВОУЗ лежит принцип, согласно которому все население должно иметь доступ к качественным медицинским услугам, в которых они нуждаются, без каких-либо финансовых трудностей», - отметил А. Цой.

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Как указано в Декларации Астаны по ПМСП, первичная медико-санитарная помощь является «краеугольным камнем устойчивой системы здравоохранения для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения и достижения целей устойчивого развития, связанных со здоровьем». Кроме того, ПМСП является опорой ВОУЗ в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая непрерывность ухода и предоставление основных медицинских услуг в соответствии с гуманитарными принципами. Соответственно, пандемия COVID-19 подчеркнула растущее значение ПМСП, остается одной из ключевых мер реагирования на пандемию и, одновременно, обеспечивает доступ населения к основным медицинским услугам.

«Казахстан является колыбелью первичной медико-санитарной помощи, где государства-члены ВОЗ приняли как историческую Алма-Атинскую декларацию 1978 года, так и ее преемницу, Декларацию Астаны по ПМСП в 2018 г. Государства-члены подтвердили свою приверженность основополагающему праву каждого человека на наивысший достижимый уровень здоровья без каких-либо различий. Кроме того, страны приняли Оперативную основу ПМСП, которая предоставляет им 14 рычагов для усиления ПМСП на национальном уровне», - сказал А. Цой.

Ранее, в мае 2021 года на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев указал, что Европейский центр ВОЗ по ПМСП, расположенный в Казахстане, должен стать центром разработки и передачи передового опыта в области первичной медико-санитарной помощи на глобальном уровне.

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