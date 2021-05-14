Министр юстиции РК рассказал иностранному дипкорпусу о правовых реформах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Марат Бекетаев провёл брифинг с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Марат Бекетаев рассказал о проводимых Министерством юстиции правовых реформах в стране, инициированных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Глава ведомства презентовал участникам мероприятия новый Административный процедурно-процессуальный кодекс, рассказал о совершенствовании нормотворчества, регулировании юридической профессии и ответил на вопросы представителей дипкорпуса.

Участники мероприятия также ознакомились с работой экспертной организации KAZPATENT, где проходила встреча.

Послы иностранных государств выразили признательность за предоставленную возможность получить подробную информацию об актуальном развитии системы юстиции и патентной деятельности в Казахстане.

Встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере.

Отметим, что мероприятие стало первым в серии планируемых государственными органами брифингов для иностранного дипломатического корпуса в Казахстане, целью которых является ознакомление с ходом реализации политических и социально-экономических реформ в стране, инициированных Главой государства.