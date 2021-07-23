+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Министр юстиции РК провел ряд важных встреч в США

23 Июля 2021 18:25
Поделиться:
Министр юстиции РК провел ряд важных встреч в США

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В период с 19 по 21 июля 2021 года состоялись встречи Министра юстиции РК Марат Бекетаева с представителями Государственного департамента, Министерства юстиции, Конгресса, правозащитных НПО и членами Комиссии США по международной религиозной свободе. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Минюст РК.

Новости по теме
Парламент Румынии нацелен на активизацию отношений с Казахстаном
Казахстанские военные медики прошли миротворческую подготовку у экспертов США Спецпредставитель Президента РК провел ряд встреч в США В Анкаре состоялся «Казахстанско-Турецкий велозабег Дружбы»

На встречах обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки, включая, демократические преобразования и работу в области прав человека.

21 июля М.Бекетаев принял участие в работе круглого стола с представителями международных правозащитных НПО.

Также, министр юстиции Казахстана встретился с Помощником заместителя Генерального прокурора США Брюсом Шварцем. Они обсудили вопросы развития правовых систем и обмена опытом.

По итогам встреч, стороны договорились продолжить эффективное сотрудничество.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минюст   #США  
Поделиться:

Автор:

Медет Ахметов

Новости по теме
Парламент Румынии нацелен на активизацию отношений с Казахстаном
Казахстанские военные медики прошли миротворческую подготовку у экспертов США
Спецпредставитель Президента РК провел ряд встреч в США
В Анкаре состоялся «Казахстанско-Турецкий велозабег Дружбы»
Популярное
1 Ситуация с КВИ в Акмолинской области ухудшается с каждым днем – Нариман Сыздыков
2 Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана
3 Тренер мужской сборной РК по боксу на Олимпиаде прокомментировал итоги жеребьевки
4 82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
5 Вопрос принуждения к вакцинации работодателями прокомментировал Даурен Абаев
Читайте также
Расширение участия Казахстана в миссиях ООН обсудили в Нью-Йорке
Сотрудничество между Казахстаном и США в нераспространении ОМУ обсудили в Вашингтоне
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив