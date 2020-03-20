Министр юстиции РК порекомендовал судебным исполнителям не прекращать работу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев порекомендовал судебным исполнителям не прекращать работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы рекомендуем всем судебным исполнителям не прекращать работу и перевести ее в онлайн-режим. В этом плане судебные исполнители довольно неплохо подготовлены. Хорошая электронная система для работы судебных исполнителей существует, где есть кабинет сторон исполнительного производства. Через этот кабинет большинство действий как должники, так и кредиторы могут предпринимать», - сказал Марат Бекетаев на брифинге в СЦК.
Министр добавил, что судоисполнитель имеет большой набор возможностей через эту систему совершать какие-то исполнительские действия.
«Что касается должников, которые потеряют возможность платить по счетам, конечно, все понимают реалии сегодняшнего дня и кредиторы, то есть взыскатели в том числе. На такие случаи у сторон производства всегда имеется возможность договориться о рассрочке платежей, и мы рекомендуем судоисполнителям выступить в качестве медиаторов для того, чтобы обеспечить активное взаимодействие сторон для того, чтобы находить такие взаимоприемлемые решения», - резюмировал Марат Бекетаев.
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