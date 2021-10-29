Министр юстиции проинспектировал реализуемые в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» объекты

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Премьер-Министра РК Аскара Мамина министром юстиции РК Маратом Бекетаевым и сопровождающим главным инспектором Канцелярии Премьер-Министра С.Кабашевым проведен объезд объектов завершенных и реализуемых в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В ходе объезда министр посетил села Боралдай Илийского района, Сарыозек Кербулакского района и Сарыбел Панфиловского района, где осмотрел объекты социальной инфраструктуры — а именно ознакомился с ходом проведения капитального ремонта в средней школе, проведенным ремонтом здания детского сада и дома культуры.

Кроме того, министру был представлен ход строительства газопровода и газораспределительных сетей в с.Бактыбай Ескельдинского района.

В рамках рабочей поездки Марат Бекетаев также ознакомился с ходом строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района и реконструкцией системы водоснабжения в с.Масак Енбекшиказахского района.

По итогам поездки министр юстиции совместно с руководством области провел совещание, в котором участвовали акимы районов и сел, где реализуются социально важные проекты. Министром было отмечена необходимость завершения данных объектов в установленные сроки.

В целом по Алматинской области имеется 732 сельских населенных пункта, в том числе 457 (151 опорных, 306 спутниковых) с высоким потенциалом развития с численностью населения 1,5 млн. человек.

За период реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» 2019-2020 годы в 25 населенных пунктах с численностью населения 264 тыс. человек (21 опорных, 4 спутниковых) реализовано 75 проектов на сумму 19,8 млрд. тенге. Помимо этого, на 2022 год сформирован перечень проектов на сумму 21,7 млрд. тенге с охватом 72 сельских населенных пункта.

Отметим, проект «Ауыл – ел бесігі» нацелен на улучшение качества жизни на селе. Строительство дорог, обеспечение водой, реконструкция и строительство новых объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, создание новых рабочих мест — все это предусматривает реализация этой программы.

Проект «Ауыл - ел бесігі» реализуется с 2019 года. В рамках нее определены более 3,5 тысячи сёл с потенциалом развития, в которых проживает почти 90% сельского населения страны. В частности, отобрано 1 173 опорных и 2 388 спутниковых сёл.