Министр юстиции Казахстана посетил с рабочим визитом Королевство Бельгия

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Бельгию министр юстиции РК Марат Бекетаев провел ряд встреч с официальными лицами Европейского Союза и Бельгии по вопросам правовых реформ в РК и взаимной правовой поддержки, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Посольства РК в Бельгии, 29 сентября Марат Бекетаев провел переговоры со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором и представителями Европейской службы внешних действий.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по линии Подкомитета по правосудию и Диалога по правам человека «Казахстан – Европейский Союз».

И. Гилмор дал высокую оценку возросшей динамике двусторонних контактов в правочеловеческом измерении, в том числе инициативе проведения Гражданского форума «Центральная Азия - Европейский Союз» в Алматы 6 октября 2021 г, в котором Спецпредставитель ЕС планирует принять участие.

Со своей стороны, Марат Бекетаев рассказал о деятельности Министерства юстиции в части правового блока политической модернизации и защиты прав человека, инициированных Главой государства.

В этот же день состоялись встречи главы МЮ РК с депутатами Европейского Парламента, в т.ч. с первым заместителем председателя Подкомитета по правам человека Бернаром Геттой, заместителем председателя Комитета по иностранным делам Урмасом Паэтом, заместителем председателя Делегации по взаимодействию с Центральной Азией Андрисом Америксом, заместителем председателя Комитета по внутренним рынкам и защите прав потребителей Розой Тун, заместителем председателя Комитета по петициям Татьяной Жданока, членом парламентской делегации «Казахстан – ЕС» Тьерри Мариани и др.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по текущим реформам в РК, направленным на модернизацию политической системы страны и укрепление демократических институтов.

Депутаты Европейского Парламента поддержали проводимые общественно-политические преобразования в РК, а также высоко оценили усилия Казахстана по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана и поддержке институтов ООН.

В четверг казахстанский министр провел встречу с Генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу. Стороны обсудили ход реализации рекомендаций Международной организации труда (МОТ) и соответствующие законодательные реформы в РК в области деятельности профсоюзов. Марат Бекетаев сообщил, что Правительством Казахстана продолжается работа по внедрению международных трудовых норм в национальное законодательство с целью соблюдения прав и интересов сторон трудовых отношений и развития института социального партнерства.

В свою очередь, Шаран Барроу оценила усилия, предпринятые в рамках выполнения рекомендаций МОТ, и в целом работу, проделанную Казахстаном по совершенствованию национального законодательства в данной области. В то же время, собеседник обратила внимание на необходимость более активного взаимодействия в вопросах деятельности казахстанских профсоюзов и отметила важность предстоящего визита в Брюссель руководства Федерации профсоюзов РК.

На двустороннем треке состоялся обмен мнениями с бельгийскими официальными лицами. Во время встречи с Федеральным прокурором Бельгии Фредериком Ван Лиу, стороны обсудили вопросы содействия международному правовому сотрудничеству, оказанию поддержки в отношении взаимной правовой помощи между Казахстаном и Бельгией.

С депутатом и Председателем Комитета по правосудию Парламента Бельгии Кристиен Ван Варенберг, стороны обсудили вопросы взаимной поддержки на международной арене в целях защиты национальных интересов сторон, а также межпарламентское сотрудничество. В свою очередь, Министр юстиции подробно остановился на политических реформах, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, в частности затронув вопросы выборного законодательства, обязательные квоты для женщин и молодежи в избирательных списках политических партий и др.

По итогам встреч, Марат Бекетаев дал комментарии и интервью казахстанским и европейским СМИ в городе Брюсселе.

В целом, визит Министра юстиции позволил сверить часы с европейскими партнерами по актуальным вопросам международного правового взаимодействия и поддержать динамику политических контактов с Европейским союзом и Бельгией.