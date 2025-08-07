Как в Казахстане борются с потерями и дефицитом воды, рассказал Нуржан Нуржигитов

В ходе брифинга журналист задал вопрос, почему за последние пять лет не было реализовано ни одного масштабного проекта по модернизации водохозяйственной инфраструктуры.

— Только 42% воды в Казахстане пригодно для потребления из-за устаревшей инфраструктуры. При этом потери в каналах достигают 50%. Вы координируете развитие ирригации. Почему за последние 5 лет не было ни одного крупного проекта по модернизации каналов, кроме пилотных участков? — поинтересовался журналист.

— Уже в 2023 году была проведена полная инвентаризация объектов водохозяйственной инфраструктуры. Сегодня у нас насчитывается более 13 тысяч таких объектов, — ответил министр.

По его словам, начиная с 2021 года, проведены капитальный ремонт и реконструкция более 5,5 тысяч километров ирригационных систем. Работы ведутся в сотрудничестве с международными финансовыми организациями:

Европейский банк реконструкции и развития — более 800 км, работы завершаются в этом году;

Исламский банк развития — более 2200 км, завершение работ планируется в 2026 году;

Всемирный банк — реконструкция более 3,5 ирригационных систем и более 1500 км дренажных сетей.

Кроме того, в Туркестанской области ведется восстановление 7 222 скважин вертикального дренажа, которые помогут откачивать грунтовые воды и снизить уровень засоления почв.

Министр также сообщил, что по итогам инвентаризации министерство совместно с акиматами разработало Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года. Документ включает конкретные источники финансирования и перечень необходимых проектов.