    11:47, 07 Август 2025 | GMT +5

    Как в Казахстане борются с потерями и дефицитом воды, рассказал Нуржан Нуржигитов

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в Правительстве прокомментировал ситуацию с низкой долей пригодной для потребления воды и потерями в ирригационных каналах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр водных ресурсов и ирригации
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В ходе брифинга журналист задал вопрос, почему за последние пять лет не было реализовано ни одного масштабного проекта по модернизации водохозяйственной инфраструктуры.

    — Только 42% воды в Казахстане пригодно для потребления из-за устаревшей инфраструктуры. При этом потери в каналах достигают 50%. Вы координируете развитие ирригации. Почему за последние 5 лет не было ни одного крупного проекта по модернизации каналов, кроме пилотных участков? — поинтересовался журналист.

    — Уже в 2023 году была проведена полная инвентаризация объектов водохозяйственной инфраструктуры. Сегодня у нас насчитывается более 13 тысяч таких объектов, — ответил министр.

    По его словам, начиная с 2021 года, проведены капитальный ремонт и реконструкция более 5,5 тысяч километров ирригационных систем. Работы ведутся в сотрудничестве с международными финансовыми организациями:

    • Европейский банк реконструкции и развития — более 800 км, работы завершаются в этом году;
    • Исламский банк развития — более 2200 км, завершение работ планируется в 2026 году;
    • Всемирный банк — реконструкция более 3,5 ирригационных систем и более 1500 км дренажных сетей.

    Кроме того, в Туркестанской области ведется восстановление 7 222 скважин вертикального дренажа, которые помогут откачивать грунтовые воды и снизить уровень засоления почв.

    Министр также сообщил, что по итогам инвентаризации министерство совместно с акиматами разработало Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года. Документ включает конкретные источники финансирования и перечень необходимых проектов.

    — Уже в этом году мы приступили к строительству новых водохранилищ, капитальному ремонту гидротехнических сооружений и ирригационных систем, — заключил министр.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Правительство РК Нуржан Нуржигитов
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
