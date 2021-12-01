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Министр внутренних дел наградил отличившихся безупречной службой полицейских

1 Декабря 2021 20:21
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Министр внутренних дел наградил отличившихся безупречной службой полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил полицейских, отличившихся безупречной службой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

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«День Первого Президента Республики Казахстан – праздник, вписанный золотыми буквами в историю казахского народа. В этом году День Первого Президента совпадает с 30-летием Независимости. Достижения нашей независимой страны неразрывно связаны с именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Казахстан вошел в число 50 развитых государств. По инициативе Елбасы было проведено множество реформ. Одна из них – «Дорожная карта» органов внутренних дел. В результате этой реформы увеличилась заработная плата сотрудников. Наша главная задача – доверие народа. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал конкретные поручения по качественной реализации «Дорожной карты». Уверен, что сотрудники органов внутренних дел с честью справятся с этими задачами», – сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава ведомства поздравил всех казахстанцев со знаменательным праздником и вручил медали, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма отличившимся сотрудникам.

В честь Дня Елбасы были удостоены наград 202 сотрудника Министерства внутренних дел, а также 1 211 сотрудников из региональных отделов.



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#Дата   #МВД РК   #Дорожная карта  
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