Министр внутренних дел доложил Президенту о стабилизации ситуации в Кордайском районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принятых мерах по стабилизации ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру усилить оперативный контроль над обстановкой в области и обеспечить правопорядок с целью недопущения инцидентов, наносящих ущерб безопасности граждан и репутации страны.

Виновные в нарушении общественного порядка, участники бандитских акций, приведших к человеческим жертвам и имущественным потерям, должны быть привлечены к ответственности согласно закону.