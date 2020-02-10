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Министр внутренних дел доложил Президенту о стабилизации ситуации в Кордайском районе
10 Февраля 2020 16:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принятых мерах по стабилизации ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Касым-Жомарт Токаев поручил министру усилить оперативный контроль над обстановкой в области и обеспечить правопорядок с целью недопущения инцидентов, наносящих ущерб безопасности граждан и репутации страны.
Виновные в нарушении общественного порядка, участники бандитских акций, приведших к человеческим жертвам и имущественным потерям, должны быть привлечены к ответственности согласно закону.
Ключевые слова: Президент Казахстана, События в Кордае,
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