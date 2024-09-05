Министр торговли прокомментировал инцидент в аэропорту с Бибигуль Тулегеновой

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев прокомментировал инцидент, произошедший в столичном аэропорту с народной артисткой Бибигуль Тулегеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я хочу присоединиться к словам моей коллеги, Аида Галымовна абсолютно правильно и четко обозначила позицию, которая должна быть в этом вопросе. Понятно есть регламент, правила, но есть и этическая сторона этого вопроса. В этом случае, человек имеет функциональные сложности в передвижении. Ей было тяжело дойти. На мой взгляд, сотрудники аэропорта могли сделать исключение. И это касается не только нашей уважаемой народной артистки, но и всех других случаев, — высказался Арман Шаккалиев.

По его словам, этот случай является нарушением прав потребителей.

— То же самое, когда необходима экстренная медицинская помощь, мы же не следуем бюрократически обозначенным коридорам. Мы всегда действуем пропорционально угрозе или риску причинения вреда здоровью человека. Здесь надо понимать, что те меры, которые принимают сотрудники аэропорта и разных служб, они должны, в первую очередь, обеспечить безопасность здоровья своих клиентов, — добавил министр.

Напомним, от авиакомпании Air Astana требуют извинений за то, что на рейсе, следовавшем из Астаны в Алматы сотрудники самолета проявили грубость по отношению к народной артистке Бибигуль Тулегеновой. Обращение к главе авиакомпании, Питеру Фостеру, появилось 3 сентября.