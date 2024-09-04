От главы Air Astana потребовали извинений за грубое отношение к Бибигуль Тулегеновой
От авиакомпании Air Astana требуют извинений за грубость и неуважение по отношению к народной артистке Бибигуль Тулегеновой. Обращение к главе авиакомпании, Питеру Фостеру, появилось 3 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.
В обращении говорится, что на рейсе, следовавшем из Астаны в Алматы сотрудники самолета проявили грубость по отношению к 95-летней певице.
Как поясняется, Бибигуль Тулегенова имеет проблемы с позвоночником, от того передвигается на инвалидной коляске. Однако народная певица планировала доехать лишь до входа в самолет, а после самостоятельно дойти до своего места.
— Когда сопровождающий хотел провести Бибигуль Ахметовну в инвалидной коляске на борт самолета, она остановила их и очень резко высказала, что пассажиры на колясках должны являться на посадку первыми или ждать, когда пройдет последний пассажир, — говорится в обращении.
Компания Air Astana ответила на претензии, пояснив, что лишь соблюдает международные правила безопасности.
— По международным правилам авиационной безопасности, маломобильных пассажиров приглашают на борт в начале или в конце посадки. Данное правило позволяет создать комфортные условия для посадки всех пассажиров, а также обусловлено правилами эвакуации из терминала. Народная артистка РК г-жа Бибигуль Тулегенова и сопровождавшая ее дочь прибыли уже после начала посадки, поэтому агент авиакомпании попросила подождать окончания посадки. Авиакомпания сожалеет о возникшем недопонимании и проведет дополнительную проверку по данному случаю в целях повышения качества обслуживания, — ответила авиакомпания.