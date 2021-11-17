Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов совершил рабочий визит в Бельгию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе двухдневного рабочего визита в Бельгию министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел ряд встреч официальными лицами и парламентариями Европейского союза, а также с представителями бельгийского бизнеса с целью обсуждения торгово-экономических отношений и председательства Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО в Женеве (МК-12), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, на переговорах с исполнительным Вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскис, стороны обсудили прогресс двусторонних торговых отношений, «зеленую экономику» и взаимодействие в рамках ВТО.

В комментарии МИА «Казинформ» Б. Султанов отметил, что Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС (СРПС) создает благоприятные условия для экономических отношений, ведь объем казахстанско-европейской торговли показывает рост, несмотря на пандемию.

В свою очередь, В. Домбровскис призвал использовать потенциал СРПС для совместного развития рынков здравоохранения, зеленой экономики и сельского хозяйства. Стороны также «сверили часы» по вопросам реформирования ВТО.

Ответные меры ВТО на пандемию и приоритеты казахстанского председательства на МК-12 стали темой обсуждения на встрече с председателем комитета по международной торговле Европейского Парламента (ЕП), участником парламентской конференции ВТО Берндом Ланге. Участники подчеркнули особую значимость предстоящего визита Главы государства К. Токаева в Брюссель для укрепления взаимоотношений между РК и ЕС.

С Главой группы дружбы «ЕС – Казахстан» в ЕП Рышардом Чарнецким состоялся обмен мнениями по региональной повестке дня, а также растущей роли парламентской дипломатии в продвижении торгово-экономических отношений. Стороны договорились поддержать организацию регулярных обменов на уровне комитетов и подкомитетов ЕП, в т.ч. контакты между политическими группами.

На встрече с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микуриа обсуждены перспективы углубления сотрудничества с данной международной структурой и эффективные меры торговой политики по преодолению последствий кризиса общественного здравоохранения.

Б. Султанов обратил внимание на необходимость сотрудничества в области трансграничного перемещения критически важных лекарственных средств и вакцин. По информации главы ВТамО, организацией в настоящее время разрабатываются стандарты обеспечения непрерывных поставок. Также затронуты вопросы развития транзитного потенциала в направлении «Восток-Запад», а именно Транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает железнодорожные терминалы ЕС и Китая.

В ходе визита в штаб-квартиру «Tessenderlo Group», Генеральный директор компании Люк Так подробно ознакомил казахстанскую делегацию с деятельностью группы и входящих в нее компаний. Б. Султанов поделился информацией о работе по реализации сети приграничных индустриально торгово-логистических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы ЕАЭС (ЕТПС) и стран ЦА с дальнейшей перспективой расширения. В связи с чем казахстанской стороной было предложено рассмотреть возможные направления сотрудничества на базе ЕТПС (24 ОРЦ и 6 трансграничных торгово-логистических хабов).

В целом, визит министра торговли и интеграции РК Б. Султанова внес практический вклад в решение актуальных вопросов в сфере двусторонних торгово-экономических отношений, а также помог обмену мнениями с европейскими партнерами по взаимодействию на глобальных площадках.

Справочно: Товарооборот между РК и ЕС за январь-август 2021 год составил 19,2 млрд. долл. США, что на 15,6 % выше, чем за аналогичный период 2020 г.(16,2 млрд. долл. США).