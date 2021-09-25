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Министр сельского хозяйства встретился с представителями Всемирного банка

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Сентября 2021, 20:02
Министр сельского хозяйства встретился с представителями Всемирного банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев провел с встречу с региональным директором по устойчивому развитию в Европе и Центральной Азии Стивеном Шонбергером, постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в реализации проектов в сельском хозяйстве.

Представители Всемирного банка дали высокую оценку принимаемым министерством мерам по укреплению институтов, предоставляющих услуги мелким фермерам, включая субсидирование сельского хозяйства, улучшение доступа к финансированию, ветеринарным услугам, а также на совершенствование управления пастбищными угодьями и системы инвентаризации выбросов парниковых газов в секторе животноводства.

Ербол Карашукеев заверил, что Минсельхозом будут приложены все необходимые усилия для совершенствования системы оказания ветеринарных услуг и учета животных, продвижение модели, в центре которой находится фермер, эффективной агроэкологическая политика для мясной индустрии.

Созданный в 1944 году Международный банк реконструкции и развития, который вскоре стал называться Всемирным банком, впоследствии превратился из одной организации в группу из пяти тесно связанных между собой учреждений, занимающихся проблемами развития. Первоначально предоставляемые им займы помогали восстановлению стран, разоренных Второй мировой войной.


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