Министр просвещения РК прокомментировала увольнения в ведомстве

На брифинге в Правительстве журналист напомнила, что 1 декабря с должности президента Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина была освобождена Назипа Аюбаева, которая была назначена на этот пост в конце мая.

Министр заявила, что президент академии покинула должность по собственному желанию.

— До этого ею была предложена реформа по объединению некоторых предметов, которую не поддержал Глава государства, и в этой связи она приняла такое решение, — сказала Сулейменова.

Она подчеркнула, что не имеет собственной команды в министерстве.

— Я пришла в министерство всего лишь с помощником и советником — всего 5 человек. Да, некоторые кадры принимают собственные решения и уходят, я не могу их остановить, так как они принимают решение не продолжать работу. В целом, ушли на сегодня всего 4 человека, включая подведомственные структуры: руководитель аппарата и заместитель председателя Комитета среднего образования. Остальные все работают на своих местах, поэтому я не согласна с вашим заявлением о том, что я провожу масштабные увольнения, — добавила министр.



Данира Искакова