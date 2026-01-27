РУ
    15:17, 27 Январь 2026

    Министр просвещения РК прокомментировала увольнения в ведомстве

    Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова прокомментировала недавние кадровые перестановки в министерстве и его подведомственных организациях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    На брифинге в Правительстве журналист напомнила, что 1 декабря с должности президента Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина была освобождена Назипа Аюбаева, которая была назначена на этот пост в конце мая.

    Министр заявила, что президент академии покинула должность по собственному желанию. 

    — До этого ею была предложена реформа по объединению некоторых предметов, которую не поддержал Глава государства, и в этой связи она приняла такое решение, — сказала Сулейменова. 

    Она подчеркнула, что не имеет собственной команды в министерстве. 

    — Я пришла в министерство всего лишь с помощником и советником — всего 5 человек. Да, некоторые кадры принимают собственные решения и уходят, я не могу их остановить, так как они принимают решение не продолжать работу. В целом, ушли на сегодня всего 4 человека, включая подведомственные структуры: руководитель аппарата и заместитель председателя Комитета среднего образования. Остальные все работают на своих местах, поэтому я не согласна с вашим заявлением о том, что я провожу масштабные увольнения, — добавила министр.


    Данира Искакова

    Теги:
    Жулдыз Сулейменова Минпросвещения РК Правительство РК Отставки
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
