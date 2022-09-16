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Министр по делам ислама Саудовской Аравии оценил вклад РК в межцивилизационный диалог

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Сентября 2022, 18:54
Министр по делам ислама Саудовской Аравии оценил вклад РК в межцивилизационный диалог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев провел встречу с министром по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия Абделатифом бен Абдулазизом Абдрахманом Аль аш-Шейхом, передает МИА «Казинформ».

Председатель Сената, руководитель Секретариата VII Съезда выразил признательность министру за участие в работе форума и ценный вклад в достижение целей Съезда, подчеркнув, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.

Министр по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия отметил авторитет, высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также вклад Казахстана в продвижение межконфессионального и межцивилизационного диалога.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и задачи по дальнейшему продвижению межрелигиозного диалога на международном уровне.


Сенат   Сотрудничество   Саудовская Аравия   Маулен Ашимбаев  
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