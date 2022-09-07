Министр по ЧС сообщил о локализации пожара в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В 15:00 часов природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь пожара составляет 43 тысячи га. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

«Силы и средства в уменьшенном составе остаются на продолжение ликвидации последствий возгорания. Для оказания помощи остается группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника личного состава РГК «Восток», которые будут проводить опашку, а также остаются личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбывать по местам постоянной дислокации», - заявил Юрий Ильин.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, Нацгвардии, Академия МВД Костаная, Минобороны, местные исполнительные органы и коммунальные службы области в составе 207 единиц техники в работе на участках, 5 пожарных поездов находятся в работе, привлечено 1 785 человек.

Вертолетной техникой с начала тушения пожара произведено 272 сброса воды.

Всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек. В пунктах временного размещения Аулиекольской средней школе находятся 16 человек, в Аулиекольской школе-интернате - 17 человек, из них 7 детей. Основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.

Тушение продолжается.







