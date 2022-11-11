Министр по ЧС РК рассказал об обстановке в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС РК на встрече с населением рассказал об обстановке в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Обстановка в регионе стабильная. За 10 месяцев 2022 года зарегистрировано свыше пятисот чрезвычайных ситуаций, при этом снижено количество погибших на 37%. Спасено и эвакуировано около 300 человек», - отметил глава МЧС в ходе отчетной встречи.

В целом областным подразделением по чрезвычайным ситуациям осуществлено свыше 3,5 тысяч выездов, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года.

На прошлой и на этой неделе из-за выпадения обильных дождевых осадков отдельные районы подвержены подтоплениям. Подразделениями министерства совместно с местными исполнительными органами ведутся ликвидационные работы, это отвод и откачка дождевой воды. Основная причина подтопления это проблема с ливневым устройством и месторасположение жилых домов в водоохранной полосе и зонах.