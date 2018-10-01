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Министр общественного развития РК призвал активизировать работу с молодежью

21 Октября 2018 09:00 75
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Министр общественного развития РК призвал активизировать работу с молодежью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ориентиры для дальнейшей реализации молодежной политики четко определены в Послании Президента, считает министр общественного развития РК Дархан Калетаев. Он принял участие в международной конференции «Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания», которая проходит в эти дни в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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На открытии конференции Дархан Калетаев проинформировал участников о государственных программах, реализуемых в молодежной среде, а также привел объективные данные по оценке результатов этой работы.

«Проводимая работа позволила нашей стране по версии Международного исследовательского центра занять 35-е место в мире по индексу образования и войти в 20-ку стран, эффективно решающих вопросы трудоустройства. В индексе прогресса молодежи мы занимаем 63-е место из 102 стран, в глобальном индексе развития молодежи из 180 стран, Казахстан занимает 61-е место», - сообщил Дархан Калетаев. 

Отметив, что в Послании Глава государства уделяет большое внимание актуальным проблемам молодежи, министр подробно остановился на ключевых приоритетах государственной молодежной политики. 

«Ориентиры для дальнейшей реализации молодежной политики четко определены в недавнем Послании Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Это - создание широкой платформы социальных лифтов, обеспечение доступа молодежи к качественному образованию, трудоустройство молодежи, решение жилищных вопросов молодежи, создание условий для здоровья и благополучия молодежи, поддержка института семьи. Следует отметить, что работа по этим направлениям ведется самым активным образом», - подчеркнул министр общественного развития.

Д. Калетаев отметил, что в связи с тем, что следующий год будет Годом молодежи, планируется значительно активизировать работу с новым поколением.

«2019 год наш Президент объявил Годом молодежи, мы нацелены значительно усилить работу среди молодежи. Ваш опыт и мнение очень ценны для нас и будут учтены при формировании и реализации планов работы на предстоящий период», - заключил министр, обращаясь к участникам конференции.

В конференции приняли участие более 200 парламентариев, экспертов, представителей международных организаций, молодежных НПО, научных кругов и государственных органов из 37 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая страны Центральной Азии.

В ходе мероприятия обсудили актуальные проблемы, затрагивающих права и интересы молодежи, обмен передовым опытом в отношении законодательства, проектов и программ, ориентированных на молодых людей.

Организаторы мероприятия - Министерство общественного развития Республики Казахстан совместно с Мажилисом Парламента Республики Казахстан, Азиатской ассоциацией по народонаселению и развитию при поддержке Фонда ООН в области народонаселения при содействии Правительства Японии. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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