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Министр образования проголосовал на референдуме

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Июня 2022, 15:58
Министр образования проголосовал на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Посетил свой избирательный участок и проголосовал на референдуме.

Процесс голосования хорошо организован. Несмотря на активное участие избирателей, члены комиссии работают очень слаженно.

Уверен, что 5 июня 2022 года станет одной из важнейших дат в истории современного Казахстана», - написал министр образования и науки в своем Telegram -канале.


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