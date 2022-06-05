Министр образования проголосовал на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Посетил свой избирательный участок и проголосовал на референдуме.

Процесс голосования хорошо организован. Несмотря на активное участие избирателей, члены комиссии работают очень слаженно.

Уверен, что 5 июня 2022 года станет одной из важнейших дат в истории современного Казахстана», - написал министр образования и науки в своем Telegram -канале.