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Министр обороны РК проверил условия хранения оружия и боеприпасов

19 Февраля 2022 21:31
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Министр обороны РК проверил условия хранения оружия и боеприпасов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Комиссия Министерства обороны под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в Арыский и Шымкентский гарнизоны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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В рамках исполнения поручений Президента основное внимание уделено вопросам хранения оружия и боеприпасов. Это одно из ключевых направлений реализации национального проекта «Безопасная страна».

Комиссией оборонного ведомства, в составе заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева, главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Талгата Койбакова, начальника Главного управления боеприпасов полковника Андрея Тихоненко, совершен облет территории Арыского гарнизона. Проверены условия хранения инженерных боеприпасов, а также готовность к продолжению работ по очистке технической территории арсенала и уничтожению взрывоопасных предметов. Инженерно-саперными подразделениями на технической территории очищено 463 гектара, это более 87% от общей площади. Работы по очистке будут продолжены в марте текущего года.

Командиры доложили министру о предназначении, боевых возможностях, укомплектованности и оснащенности воинских частей, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-материальной базой боевой подготовки, состоянием военной инфраструктуры, жилищно-бытовыми условиями военнослужащих.

В свете задач, поставленных Президентом Казахстана – Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами, министром даны указания по поддержанию необходимого уровня боевой готовности, а также обеспечению безопасности военных объектов и близлежащих населенных пунктов. Обозначены поручения по усилению и строгому соблюдению мер безопасности с учетом предстоящего продолжения работ по очистке. Отмечено, что в приоритете – безопасность граждан.

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#Туркестанская область   #Шымкент   #Вооруженные силы  
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