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Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем Первого Президента

1 Декабря 2021 15:46
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Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны прошло торжественное собрание, посвященное Дню Первого Президента Республики Казахстан. Личный состав Вооруженных сил с праздником поздравил министр обороны генерал-лейтенант Мурат Бектанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

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«В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости. Это наша высшая ценность. Становление Казахстана как независимого государства и современные достижения неразрывно связаны с именем Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине.

Дальновидность решений Елбасы позволила Казахстану добиться значительных успехов. Сегодня нашу страну как современное, развивающееся государство знают во всем мире. Установлены крепкие дружеские отношения с соседними государствами и прочное партнерство с ведущими мировыми державами.

Гарантом стабильности государства, его территориальной целостности и военной безопасности являются Вооруженные силы. Казахстанская армия продолжает свое развитие в соответствии с задачами, определенными Президентом в Послании народу Казахстана, и руководящими документами в сфере обеспечения военной безопасности государства. Сегодня особое значение обретают готовность армии к отражению новых вызовов и угроз, внедрение современных передовых технологий и автоматизация управления военными процессами.

Господа офицеры, военнослужащие по контракту и солдаты!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в ратном труде на благо Республики Казахстан!» – сказал в своей поздравительной речи генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

Министр обороны на торжественном собрании вручил грамоты отличившимся военнослужащим.


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#Безопасность   #Дата   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости   #Минобороны РК  
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