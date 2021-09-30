Министр обороны Казахстана встретился с послом Индии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча министра обороны генерал-лейтенанта Мурата Бектанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Казахстан Шубхдаршини Трипатхи и военным атташе Индии полковником Миланом Налаваде. Обсуждены вопросы казахстанско-индийского сотрудничества в области миротворчества и военного образования передает, МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Рассмотрены перспективы сотрудничества в области военного образования, боевой подготовки и миротворчества.

Руководством оборонного ведомства отмечен вклад военного атташе Индии в развитие казахстанского миротворчества. К слову, во многом благодаря проводимой им работе, была достигнута договоренность об участии казахстанской миротворческой роты в составе индийского батальона в миссии «Временные силы ООН в Ливане».

В октябре этого года миссия полковника Милана Налаваде в Казахстане, продолжавшаяся с 2017 года, завершается.

Следует отметить, что в ходе посещения Центра миротворческой подготовки МО РК в июне текущего года индийская сторона выразила готовность к укреплению взаимодействия в области развития данного центра.