Министр обороны доложил Президенту о проверке складов хранения боеприпасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны о текущем состоянии и приоритетах развития казахстанской армии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурлан Ермекбаев проинформировал Главу государства о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арыси. Как сообщил руководитель военного ведомства, по всей страны была проведена проверка складов хранения боеприпасов, по итогам которой подготовлен план по доведению данных объектов до требуемого уровня безопасности и их оптимизации.

Министр обороны отчитался о проведении первого этапа функционального анализа деятельности центрального аппарата ведомства. По его словам, в результате оптимизировано более 300 штатных единиц министерства, генерального штаба и местных органов военного управления, за счет чего с 2020 года ежегодная экономия составит более 450 млн тенге. Эти средства будут направлены на материальное стимулирование воинского состава.

Нурлан Ермекбаев также рассказал об итогах очередного армейского призыва, подготовке к зимнему периоду обучения и переводе военной техники на зимний режим эксплуатации. Кроме того, были затронуты вопросы развития сил воздушной обороны и военно-морских сил, подготовки к военному параду в честь 75-летия Победы, а также социальной защиты военнослужащих.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал министру обороны ряд конкретных поручений, направленных на приведение Вооруженных сил страны в соответствие с требованиями современности.