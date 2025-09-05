РУ
    22:52, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Министр обороны Казахстана проверил условия службы в Шымкентском гарнизоне

    Министр обороны проверил боевую готовность и условия службы в Шымкентском гарнизоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Министр обороны Казахстана проверил боевую готовность Шымкентского гарнизона
    Фото: МО РК

    В регионе руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил ряд воинских частей и учреждений, где ознакомился с их деятельностью, инфраструктурой и условиями службы военнослужащих.

    Министр обороны Казахстана проверил боевую готовность Шымкентского гарнизона
    Фото: МО РК

    В городском призывном пункте, где 2 сентября стартовала осенняя призывная кампания, он изучил условия, созданные для призывников, и порядок прохождения контрольной медицинской комиссии. Даурен Косанов побеседовал с первыми новобранцами и ветеранами Вооруженных сил. Глава оборонного ведомства проверил инфраструктуру и уровень боевой готовности подразделений Сил специальных операций. В учебно-тренировочном комплексе ему продемонстрировали действия по штурму здания и ведению боя в городской местности.

    В городской бригаде территориальной обороны министр обороны заслушал доклад о ходе выполнения мероприятий по переподготовке резервистов, осмотрел созданную для проведения практических занятий инфраструктуру, в том числе оборудованную штурмовую полосу. Руководитель ведомства отметил важность подобных тренировок для повышения выучки личного состава, его готовности действовать слаженно и эффективно в критических условиях.

    В одном из крупнейших воинских соединений — механизированной бригаде регионального командования «Юг» министр обороны обратил особое внимание на социально-бытовые условия, созданные для военнослужащих срочной службы. Необходимо отметить, что солдаты обеспечены всеми необходимыми принадлежностями для личной гигиены. В каждой тумбочке имеется полный набор средств. Даурен Косанов отметил положительный опыт организации медицинского обеспечения личного состава.

    Министр обороны Казахстана проверил боевую готовность Шымкентского гарнизона
    Фото: МО РК

    В части на каждого военнослужащего срочной службы заведена индивидуальная медицинская карта с фиксацией данных о состоянии здоровья. Детальный учет всех параметров позволяет знать потребности солдат и своевременно обеспечивать их необходимыми медикаментами. Министр подчеркнул значение навыков оказания первой помощи в экстренных ситуациях.

    По итогам поездки министр обороны дал ряд конкретных поручений по качественному отбору призывников на срочную воинскую службу, организации обучения личного состава и совершенствованию методов боевой подготовки.

    Напомним, что правила выплат военнослужащим изменили в Казахстане.

