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Министр культуры Беларуси поблагодарил Правительство и АНК за поддержку белорусского этноса Казахстана

4 Октября 2021, 12:45
Министр культуры Беларуси поблагодарил Правительство и АНК за поддержку белорусского этноса Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча представителей белорусского этноса Казахстана с министром культуры Республики Беларусь Анатолием Маркевичем, передает МИА «Казинформ».

Напомним, 1-3 октября 2021 года в столице прошли Дни культуры Республики Беларусь в Казахстане.

Министр культуры Беларуси высоко оценил развитие белорусских этнокультурных объединений, поблагодарив за поддержку Правительство и Ассамблею народа Казахстана. Кроме того, он высоко отметил большую работу с этническими объединениями, проводимыми акиматами регионов, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и укрепление дальнейших межкультурных коммуникаций в обеих странах.

По мнению Анатолия Маркевича, Ассамблея народа Казахстана является уникальным институтом в сохранении и развитии единства казахстанцев. Министр культуры Республики Беларусь в своем выступлении остановился на вопросах государственной политики по сохранению культурного наследия, народных традиций, международном сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Еркин Уйсимбаев, представители белорусских этнокультурных объединений и СМИ, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин.

Еркин Уйсимбаев от Министерства информации и общественного развития РК вручил в дар Министерству культуры Республики Беларусь антологию «Музыкальное наследие этносов Казахстана».


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