Министр иностранных дел Италии отменил визит в США

Свое решение глава итальянской дипломатии Антонио Таяни принял на фоне ситуации, связанной с заявлениями президента США Д. Трампа в отношении премьер-министра Италии Дж. Мелони, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Визит итальянского дипломата должен был состояться 21–22 июня. Однако он был отменен из-за реакции Италии на резонансное интервью главы Белого дома итальянскому телеканалу La7.

В эфире американский лидер заявил, что премьер-министр Италии Дж. Мелони на полях саммита G7 якобы «умоляла» его сфотографироваться, и он согласился «из жалости».

Дж. Мелони резко ответила, назвав заявления Д. Трампа «полностью выдуманными», и подчеркнув, что «ни она, ни Италия никогда не унижаются и ничего не выпрашивают». Президент Италии Серджо Маттарелла выразил ей поддержку.

А. Таяни заявил в социальной сети X:

— Тяжелые и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. Поэтому я решил отменить свой визит в США.

О чем говорили в кулуарах G7 Джорджа Мелони и Антониу Кошта, можно прочитать здесь.