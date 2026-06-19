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    Министр иностранных дел Италии отменил визит в США

    Свое решение глава итальянской дипломатии Антонио Таяни принял на фоне ситуации, связанной с заявлениями президента США Д. Трампа в отношении премьер-министра Италии Дж. Мелони, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Министр иностранных дел Италии отменил визит в США
    Фото: x.com/Antonio_Tajani

    Визит итальянского дипломата должен был состояться 21–22 июня. Однако он был отменен из-за реакции Италии на резонансное интервью главы Белого дома итальянскому телеканалу La7.

    В эфире американский лидер заявил, что премьер-министр Италии Дж. Мелони на полях саммита G7 якобы «умоляла» его сфотографироваться, и он согласился «из жалости».

    Дж. Мелони резко ответила, назвав заявления Д. Трампа «полностью выдуманными», и подчеркнув, что «ни она, ни Италия никогда не унижаются и ничего не выпрашивают». Президент Италии Серджо Маттарелла выразил ей поддержку.

    А. Таяни заявил в социальной сети X:

    — Тяжелые и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. Поэтому я решил отменить свой визит в США.

    О чем говорили в кулуарах G7 Джорджа Мелони и Антониу Кошта, можно прочитать здесь.

    Италия Америка Джорджа Мелони Международные отношения США Дональд Трамп
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор