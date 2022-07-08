8 Июля 2022 19:21

Министр финансов РК на бизнес-форуме в Лондоне сообщил о концепции «Жаңа Қазақстан»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК, управляющий от Казахстана в Совете Европейского банка реконструкции и развития Ерулан Жамаубаев принял участие в бизнес-форуме, посвященному 30-летию сотрудничества между ЕБРР и странами Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

В ходе пленарной сессии форума Е. Жамаубаев сообщил о достижениях государства за годы независимости, проводимых экономических реформах, в том числе концепции «Жаңа Қазақстан», текущей экономической ситуации в стране, и мерах, принимаемых для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.

Также во время мероприятия министр финансов провел ряд двусторонних встреч.

Во время переговоров с президентом ЕБРР Одилем Рено-Бассо были обсуждены перспективы сотрудничества с ЕБРР и актуальные вопросы развития мировой экономики.

С первым заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Кроме того, Ерулан Жамаубаев встретился с с заместителем Премьер-Министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзодой. Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества.







