Министр энергетики потребовал ускорить строительство завода в Жанаозене

Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов потребовал от подрядных организаций в несколько раз увеличить темпы строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область министр ознакомился с ходом реализации проекта и отметил существенное отставание от утвержденного графика.

Согласно условиям контракта, срок строительства составляет 36 месяцев, при этом уже прошло 29 месяцев. Несмотря на это, общая готовность проекта составляет около 40%. Иными словами, использовано 81% отведенного на строительство времени, тогда как фактический объем выполненных работ значительно отстает от плановых показателей.

— Такие темпы строительства нас не устраивают. Подрядчики должны незамедлительно нарастить объемы выполняемых работ, — заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Фото: Правительство РК

Уровень выполнения строительно-монтажных работ составляет всего 13%. Существенное отставание наблюдается и по бетонным работам: из запланированных 58,4 тыс. кубометров выполнено лишь 7,5 тыс. кубометров.

Сохраняются задержки и с поставками технологического оборудования. Из 259 заказанных позиций зарубежными производителями отгружено только 98. В связи с этим подрядчикам поручено в несколько раз ускорить поставку оборудования, усилить взаимодействие с иностранными производителями и нарастить мощности по модульной сборке на территории Казахстана.

Фото: Правительство РК

— Жанаозенский газоперерабатывающий завод — стратегически важный проект для нашей страны. Заказчик своевременно обеспечил подрядчиков стопроцентным авансированием. Теперь необходимо значительно ускорить темпы строительства и обеспечить ввод завода в эксплуатацию в установленные сроки, — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Для ускорения строительства на площадку необходимо дополнительно привлечь рабочую силу и специализированную технику. В период максимальной строительной активности здесь будут задействованы до 1200 специалистов.

После ввода в эксплуатацию завод сможет перерабатывать 900 млн кубометров газа в год. В рамках проекта ежегодно планируется производить 743 млн кубометров товарного газа, 217 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа и 122 тыс. тонн пентан-гексановой фракции.

Министерство энергетики усилило контроль за реализацией проекта. Теперь подрядные организации будут еженедельно представлять оперативные отчеты о ходе строительства, выполненных работах и принимаемых мерах по устранению выявленных отставаний.

Ввод Жанаозенского газоперерабатывающего завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год.