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Министр энергетики объяснил, почему не посещал проблемные ТЭЦ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Июня 2023, 13:46
Министр энергетики объяснил, почему не посещал проблемные ТЭЦ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал изношенное состояние объектов теплоснабжения в Риддере, Астане, Теккели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По этим объектам есть очень серьезные риски, во многом связанные с недофинансированием, текущим состояния капремонтов, вложениями в предыдущие годы. Это накопленный, стопроцентный износ. Сейчас наша задача – сделать все возможное, чтобы эти объекты были готовы к отопительному сезону», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса.

Он также объяснил, почему за все это время так и не нашел возможности лично посетить объекты.

«План посещений есть, он согласован с курирующим первым вице-премьером, с акиматами. Все ключевые объекты я планирую посетить уже в ближайшее время. Почему я там не был до сегодняшнего дня, то это связано с графиком проведения ремонтов. Нужно приезжать, когда уже есть подрядная организация, когда есть кому задать эти вопросы. Когда можно посмотреть динамику – успевают они или нет по текущему ремонту», - добавил министр.


Энергетика   Мажилис   Минэнерго РК   ТЭЦ  
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